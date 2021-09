eFootball 2022 - prova

(Di giovedì 23 settembre 2021) Finalmente dopo trailer e news controverse abbiamo potuto mettere le mani sul nuovonella sede londinese di Konami. Dopo una breve introduzione su ciò che avremmoto, tutto ancora rigorosamente in fase di test, ci siamo buttati nella mischia, pad alla mano. La versione diche abbiamo testato su PS5 non era completa come funzionalità e modalità di gioco, e ci ha permesso di usare una manciata di team (i nove annunciati al lancio) giusto per avere un'idea delle novità di gameplay, focalizzando il nostro test sui movimenti dei giocatori e sul controllo di palla. Per quanto riguarda il motore di gioco, il Fox Engine è stato interamente rimpiazzato da una versione modificata dell'Unreal Engine 4 e possiamo dire che la differenza si è vista: movimenti realistici e una fisica del pallone che a ...

Dopo che Konami ha svelato moltissimi dettagli riguardo alla campagna e al taglio decisamente più manageriale che caratterizzerà il nuovo, ad oggi siamo venuti a sapere anche dei requisiti che il gioco che richiederà per essere eseguito su PC che, possiamo dire, si sono rivelati piuttosto modesti. Al termine del mese ...è free - to - play ma ha un DLC che costa 40 e potrà essere attivato solo a novembre Konami svela nuovi dettagli per il suo. The Last of Us, la serie TV di HBO potrebbe avere ...Il calcio è tornato: la Serie A e gli altri campionati europei hanno già dato i primi verdetti, la Champions League è ripartita e tra poche settimane arriveranno sugli scaffali fisici e virtuali i due ...Un paio di settimane fa abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad un incontro di presentazione del gameplay di eFootball 2022, la nuova iterazion ...