Corsi: “Spalletti come Sarri, Napoli fortissimo ma con la Sampdoria…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Corsi: “Spalletti come Sarri, Napoli fortissimo ma con la Sampdoria sarà dura. Su Bajrami…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, per parlAre del Napoli, della partita Sampdoria–Napoli e di altro. Queste le sue parole: SU BAJRAMI “Bajrami? Giocatore talentuoso che si deve completare, ieri è entrato a poco dalla fine. -afferma Corsi – A parlare dei nostri calciatori adesso gli si fa del male, a volte mi capita di cascarci. Abbiamo una squadra giovane, confidiamo molto sull’aspetto dell’allenatore che possa migliorare i nostri giocatori dal punto di vista individuale. Meglio una squadra giovane allenata ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 23 settembre 2021): “ma con la Sampdoria sarà dura. Su Bajrami…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Fabrizio, presidente dell’Empoli, per parlAre del, della partita Sampdoria–e di altro. Queste le sue parole: SU BAJRAMI “Bajrami? Giocatore talentuoso che si deve completare, ieri è entrato a poco dalla fine. -afferma– A parlare dei nostri calciatori adesso gli si fa del male, a volte mi capita di cascarci. Abbiamo una squadra giovane, confidiamo molto sull’aspetto dell’allenatore che possa migliorare i nostri giocatori dal punto di vista individuale. Meglio una squadra giovane allenata ...

Advertising

Enzovit : Corsi: 'Spalletti come Sarri, Napoli fortissimo ma con la Sampdoria...'' - CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Bajrami? Talentuoso, il Napoli è fortissimo, Spalletti come Sarri è un appassionato del proprio lavoro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Bajrami? Talentuoso, il Napoli è fortissimo, Spalletti come Sarri è un appassionato del proprio lavoro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Bajrami? Talentuoso, il Napoli è fortissimo, Spalletti come Sarri è un appassionato del proprio lavoro… -