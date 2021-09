Salvini nega le divisioni nella Lega: «Lo dicono da 30 anni». Ma i numeri della fiducia parlano chiaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Chi si aspetta divisioni dovrà aspettare altri 30 anni». Matteo Salvini tenta di tenere a bada le analisi sulla spaccatura interna alla Lega, tra ala governista e ala più intransigente. L’impresa però si mostra ogni giorno più ardua, soprattutto in una giornata come questa nella quale a pesare non ci sono solo dichiarazioni, voci di corridoio e segnali più o meno espliciti, ma i numeri. Il conto politico delle divergenze interne al Carroccio lo ha presentato ieri il voto alla Camera sulla fiducia al secondo decreto Green pass: il 40% dei leghisti non ha votato. Il 40% dei deputati della Lega dà forfait alla fiducia Il voto è passato con 413 sì, 48 no e un astenuto. I deputati leghisti sono 132, quelli che hanno votato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Chi si aspettadovrà aspettare altri 30». Matteotenta di tenere a bada le analisi sulla spaccatura interna alla, tra ala governista e ala più intransigente. L’impresa però si mostra ogni giorno più ardua, soprattutto in una giornata come questaquale a pesare non ci sono solo dichiarazioni, voci di corridoio e segnali più o meno espliciti, ma i. Il conto politico delle divergenze interne al Carroccio lo ha presentato ieri il voto alla Camera sullaal secondo decreto Green pass: il 40% dei leghisti non ha votato. Il 40% dei deputatidà forfait allaIl voto è passato con 413 sì, 48 no e un astenuto. I deputati leghisti sono 132, quelli che hanno votato ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini nega Le leghista che ha organizzato il convegno in odor no - vax: 'Donato va via? Io resto' Ma nega che la Donato possa essere un esempio anche per lei. "Si figuri - replica - io ho sempre votato Lega da quando avevo 18 anni, e poi dico una cosa: il nostro segretario è Salvini. Punto".

Prodi difende Berlusconi: 'Perizia psichiatrica? Follia all'italiana' A scandire queste parole in difesa del Cavaliere non è né Antonio Tajani, né Matteo Salvini che lo ... Ma Prodi nega, e c'è da credergli, qualsiasi interesse o volontà di succedere a Sergio Mattarella: '...

Salvini nega le divisioni nella Lega: «Lo dicono da 30 anni». Ma i numeri della fiducia parlano... Secolo d'Italia Veneto, la guerra dentro la Lega. E Zaia sbarra la porta al ritorno di Tosi « Nulla di personale ma il ritorno di Tosi in Lega o il nostro sostegno alla sua ricandidatura a sindaco di Verona non è all’ordine del giorno. Se lo fosse, ne dovremmo discut ...

Lega divisa, Salvini rischia Ogni giorno che la Lega passa al governo Matteo Salvini perde un po’ di terreno. L’ultima prova del teorema è arrivata dal decreto sul green pass per tutti i lavoratori, che ha restituito l’immagine d ...

