Prosecco contro Prosek | Patuanelli | faremo opposizione in Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prosecco contro

la menzione speciale del Prosek vinceremo solo se agiamo da squadra. Per questo stiamo già lavorando con i Consorzi di tutela delaffinché, accanto al lavoro dell'avvocatura ...la menzione speciale del Prosek vinceremo solo se agiamo da squadra. Per questo stiamo già lavorando con i Consorzi di tutela del, affinché, accanto al lavoro dell'avvocatura regionale,..."Siamo qui per denunciare il rischio che l'ennesima eccellenza italiana venga travolta dai furbi e dai falsificatori", ha affermato il capogruppo al Senato, Luca Ciriani. "Dobbiamo riconoscere l'impor ...La Croazia vuole utilizzare la menzione tradizionale "Prosek" per quattro vini a denominazione d'origine protetta. Ora all'Italia due mesi di tempo per opporsi alla domanda di riconoscimento La Commis ...