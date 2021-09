Lo zio di Saman Abbas arrestato a Parigi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : zio Saman

Il Resto del Carlino

LodiAbbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...A Mattino 5 si torna a trattare il caso diAbbas, la giovane ragazza pakistana uccisa quasi sicuramente dallo, e il cui corpo non è stato ancora rinvenuto. In collegamento con il programma di Canale 5 vi è l'avvocato Falleti, il ...Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...Arrestato a Parigi Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas: è accusato di omicidio. È stato arrestato a Parigi lo zio di Saman Abbasa, la ragazza pakistana scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. È ...