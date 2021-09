Detto Fatto, la Guaccero sbotta: "Ma cosa c... state facendo?" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un errore della regia ha scatenato la reazione della conduttrice che, dopo essersi lasciata sfuggire l'imprecazione, ha cercato di rimediare alla gaffe con l'ospite Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un errore della regia ha scatenato la reazione della conduttrice che, dopo essersi lasciata sfuggire l'imprecazione, ha cercato di rimediare alla gaffe con l'ospite

Advertising

NicolaPorro : Guardate cos'ha fatto questo professore coraggioso e sentite cosa ci ha detto... ?? - CarloCalenda : @elio_vito Ma non ho fatto questo. Ho semplicemente detto che il rischio della moltiplicazione dei referendum è que… - borghi_claudio : @todorov_denis @StudioZappa @peppandgeorge @giangoSGV Ma l'ho già detto, la battaglia ovviamente prosegue ma con al… - Laura06367057 : @StevenT_Who @Barbara13715332 @Investigsocial Ahahahah detto da una talmente infognata da mettersi un cognome non s… - FrancscoDISTILO : @CarloCalenda @AGCOMunica Non ti ha attaccato, ha semplicemente detto che non eri il candidato ideale per il centro… -