Cartelle | 7 | 2 milioni di contribuenti sono debitori seriali

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Le risposte dell’Ader sul recupero coattivo. In gioco ogni anno 80 miliardi. Il 57% ha debiti superiori a 50mila euro

Il Sole 24 ORE

Leggi anche Fisco, riparte la riscossione: a settembre in arrivo 60diTasse, dal cuneo all'Irpef quali tagli saranno possibili nella legge di Bilancio? A rendere ancora più ...... pari a circa il 40% della popolazione, dei quali 12,5con multi - cronicità. E proprio ... L'Ai, opportunamente addestrata, ci può aiutare a capire quello che c'è nellecliniche, dove ...Gli italiani si confermano cattivi pagatori di imposte e contributi. Ogni anno circa 8 milioni di contribuenti sono infatti destinatari di almeno una cartella di pagamento, di un avviso di addebito o ...5 milioni di euro in luogo degli oltre 4 milioni di euro, in altro caso addirittura omettendo di effettuare qualsiasi iscrizione rispetto ad una cartella esattoriale pari ad oltre 25 milioni di euro.