Basile: "Benevento non ha più i lampioni dei Giardini Piccinato" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Ieri sera siamo stati ai Giardini Piccinato sul Viale Atlantici per dire che la rimozione degli storici lampioncini che illuminavano i Giardini Piccinato è l'ennesima operazione avventata e oscura dell'amministrazione Mastella. Dopo anni nessuna risorsa è stata prevista per il restauro, di cui non vi era alcun bisogno. Contraddicendosi, l'amministrazione uscente che propaganda trasparenza e chiarezza, si è ben guardata dal comunicare i costi sostenuti per l'acquisto dei pali, brutti e scadenti che hanno preso il posto, definitivamente, degli storici lampioncini. Benevento non ha più i lampioncini dei Giardini Piccinato". Così, in una nota stampa, Pasquale Basile, candidato al Consiglio ...

