20 domande difficilissime da fare a chi ama il calcio (Di mercoledì 22 settembre 2021) ??Questo è un vecchio gioco che originariamente io e i miei amici chiamavamo “Arriva dio e ti dice”. Ogni frase iniziava così, esempio: “Arriva dio e ti dice, puoi avere il potere di tornare indietro nel tempo a piacimento, ma ogni volta che bevi l’acqua essa si trasforma in Coca Cola alla vaniglia”. Insomma è chiaro, la persona a cui sono rivolti questi perversi quesiti deve decidere se accettare la parte bella compresa la parte brutta, o mollare tutto, perché la parte brutta è troppo brutta. Sono interrogativi che servono a misurare la statura morale e il coraggio delle persone e anche a non annoiarsi durante i viaggi lunghi. Questa versione, ovviamente, è a tema calcio. Ecco le regole per far funzionare al meglio questo gioco. Prima regola: non si discutono le domande. Seconda regola: Non dovete discutere le domande. Terza ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 settembre 2021) ??Questo è un vecchio gioco che originariamente io e i miei amici chiamavamo “Arriva dio e ti dice”. Ogni frase iniziava così, esempio: “Arriva dio e ti dice, puoi avere il potere di tornare indietro nel tempo a piacimento, ma ogni volta che bevi l’acqua essa si trasforma in Coca Cola alla vaniglia”. Insomma è chiaro, la persona a cui sono rivolti questi perversi quesiti deve decidere se accettare la parte bella compresa la parte brutta, o mollare tutto, perché la parte brutta è troppo brutta. Sono interrogativi che servono a misurare la statura morale e il coraggio delle persone e anche a non annoiarsi durante i viaggi lunghi. Questa versione, ovviamente, è a tema. Ecco le regole per far funzionare al meglio questo gioco. Prima regola: non si discutono le. Seconda regola: Non dovete discutere le. Terza ...

Uff42996046 : Erano domande difficilissime... Dare un senso alla vita che senso non ne ha era strano ma di questo gli sarebbe pia… - Cosimo46660721 : @matteorenzi @RaiPortaaPorta Ma sei pazzo!!!!! Guarda che quello è uno che quando punta la preda non da scampo...????… - insalatadipatat : @dxlusvoni io ne devo fare almeno un’altra prima di domani e scrivere tutte le varie cose perché sto qui fa delle d… - elpatron0_ : RT @thetrueshade: @elpatron0_ Patron tu non lo sai ma io passo LA VITA a fare ste domande ai miei amici, con giochi anche sadici e scelte d… - thetrueshade : @elpatron0_ Patron tu non lo sai ma io passo LA VITA a fare ste domande ai miei amici, con giochi anche sadici e sc… -