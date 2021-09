Incendio in una cella del carcere: “Fondamentale l’intervento della Polizia Penitenziaria” (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre un detenuto del carcere di via Gleno per ragioni ancora da accertare ha dato fuoco alla propria cella, determinando un momento di “ordinaria follia”. Il caso ha richiamato alla mente il recente episodio accorso poche settimane fa, quando un altro detenuto in preda a un momento di lucida follia ha dato sfogo alle sue intemperanze dando fuoco alla cella in cui era ubicato, ferendo in modo importante diversi poliziotti penitenziari. Anche questo nuovo episodio ha comportato notevoli disagi, in quanto, le fiamme appiccate dal detenuto hanno prodotto una notevole coltre di fumo che rapidamente ha invaso il corridoio della sezione. L’emergenza è stata di tal misura che ha reso necessaria l’evacuazione degli altri detenuti ristretti nella sezione invasa dal fumo e solo il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre un detenuto deldi via Gleno per ragioni ancora da accertare ha dato fuoco alla propria, determinando un momento di “ordinaria follia”. Il caso ha richiamato alla mente il recente episodio accorso poche settimane fa, quando un altro detenuto in preda a un momento di lucida follia ha dato sfogo alle sue intemperanze dando fuoco allain cui era ubicato, ferendo in modo importante diversi poliziotti penitenziari. Anche questo nuovo episodio ha comportato notevoli disagi, in quanto, le fiamme appiccate dal detenuto hanno prodotto una notevole coltre di fumo che rapidamente ha invaso il corridoiosezione. L’emergenza è stata di tal misura che ha reso necessaria l’evacuazione degli altri detenuti ristretti nella sezione invasa dal fumo e solo il ...

Advertising

emergenzavvf : #Roma #14settembre 7:20, esplosione con successivo #incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due perso… - umbriaOn : #Terni, #incendio #impianto #Asm: «L'#indagine fa pensare a #carter di una #moto. #Revamping per 600 mila euro»… - dpcpat1 : RT @fedvvfvoltn: Imponente #esercitazione per i corpi dell’@udvvfagl. Quattro gli scenari ideati: #incendio al chiuso, #incidenteautomobili… - QdSit : Incendio di rifiuti in una ex scuola, 4 arresti nel PalermitanoI Carabinieri delle Stazioni di Piana degli Albanesi… - fedvvfvoltn : Imponente #esercitazione per i corpi dell’@udvvfagl. Quattro gli scenari ideati: #incendio al chiuso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una In fiamme rimessa a Ponzano di Empoli, intervento concluso Principio di incendio in un appartamento nella zona di Ponzano, quartiere a sud di Empoli. Nei pressi dell'Orme, ... Ad andare in fiamme sarebbe una piccola rimessa. Sul posto i vigili del fuoco del ...

Camion prende improvvisamente fuoco: nube di fumo nero e paura sull'autostrada A14 Per fortuna il conducente si è accorto del fumo ed è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e ad allontanarsi in tempo. Il traffico è stato rallentato. Nel sud dell regione, intanto, si ...

Fulmine provoca incendio in una casa: famiglia con neonata in fuga La Repubblica Due incendi nel fiorentino, a fuoco mezzi e container Incendio a Certaldo (Firenze), nel pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre. L'incendio, in località Steccaia, ha coinvolto tre automezzi e alcuni container che si trovavano nelle immediate vicinanze.

Davide Buzzi Non Ascoltare In Caso d'Incendio Pagina dell'album Non Ascoltare In Caso d'Incendio di Davide Buzzi (Cantautoriale, Rock, Pop). DAVIDE BUZZI “NON ASCOLTARE IN CASO D'INCENDIO” È IL PRIMO EPISODIO DELLA TRILOGIA DISCOGRAFICA DEL CANTA ...

Principio diin un appartamento nella zona di Ponzano, quartiere a sud di Empoli. Nei pressi dell'Orme, ... Ad andare in fiamme sarebbepiccola rimessa. Sul posto i vigili del fuoco del ...Per fortuna il conducente si è accorto del fumo ed è riuscito ad accostare inpiazzola di emergenza e ad allontanarsi in tempo. Il traffico è stato rallentato. Nel sud dell regione, intanto, si ...Incendio a Certaldo (Firenze), nel pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre. L'incendio, in località Steccaia, ha coinvolto tre automezzi e alcuni container che si trovavano nelle immediate vicinanze.Pagina dell'album Non Ascoltare In Caso d'Incendio di Davide Buzzi (Cantautoriale, Rock, Pop). DAVIDE BUZZI “NON ASCOLTARE IN CASO D'INCENDIO” È IL PRIMO EPISODIO DELLA TRILOGIA DISCOGRAFICA DEL CANTA ...