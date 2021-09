Il prezzo della benzina sale ancora, i rincari più alti dal 2014 (Di martedì 21 settembre 2021) Il prezzo del carburante verde arriva ai massimi degli ultimi 7 anni, in aumento anche il gasolio. Proteste delle associazioni dei consumatori che denunciano: "Stangata da 338 euro all’anno" e una maxi-stangata complessiva pari a 8,2 miliardi di euro Leggi su rainews (Di martedì 21 settembre 2021) Ildel carburante verde arriva ai massimi degli ultimi 7 anni, in aumento anche il gasolio. Proteste delle associazioni dei consumatori che denunciano: "Stangata da 338 euro all’anno" e una maxi-stangata complessiva pari a 8,2 miliardi di euro

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prezzo della benzina sale ancora e si porta ai massimi degli ultimi 7 anni. Il prezzo medio della verde in modal… - DSantanche : Dietro alla apparente innocenza del titolo “Un sogno chiamato bebè” si nasconde la fiera della procreazione assisti… - SusannaCeccardi : I rincari sulle #bollette saranno una mazzata: questi aumenti non aiuteranno a farci uscire dalla crisi dopo la pan… - ES1670 : RT @fanpage: Non solo bollette in aumento. Il prezzo della benzina è alle stelle, mai così alto negli ultimi 7 anni - fanpage : Non solo bollette in aumento. Il prezzo della benzina è alle stelle, mai così alto negli ultimi 7 anni -