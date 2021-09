Honor MagicBook V 14 sarà il primo portatile venduto con Windows 11

(Di martedì 21 settembre 2021) Insieme nella storia. Uno è un marchio che sempre più vicino a festeggiare i dieci anni di attività, originariamente di proprietà di Huawei, attraverso il quale vengono commercializzati alcuni dispositivi elettronici dell’impresa cinese, con il quartier generale a Shenzhen. L’altro è semplicemente il colosso di Redmond., quella con Microsoft è una storica partnership (e Microsoft firmano una partnership strategica, attraverso un comunicato stampa nel quale si afferma che entrambe le società lavoreranno insieme “per sviluppare soluzioni tecnologiche intelligenti e integrate, per migliorare senza soluzione di continuità le esperienze dei consumatori”. Dalle parole ai fatti.è pronto a lanciare illaptop con istallato11, quel ...

V 14 il primo con Windows 11 Come accennato e come comunicato ufficialmente (con orgoglio) dall'azienda, V 14 sarà il primo al mondo con Windows 11 di fabbrica. Honor firma una partnership strategica con Microsoft e annuncia il lancio di V 14, uno dei primi notebook con Windows 11 preinstallato. Sarà presentato ufficialmente il 26 settembre. Il produttore tecnologico cinese Honor ha annunciato di aver stretto una partnership con Microsoft per sviluppare AI e altri dispositivi. Intelligenza artificiale, ma anche cloud e integrazione tra i dispositivi: tutti gli obiettivi della partnership tra Honor e Microsoft.