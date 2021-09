Denise Pipitone | spunta una pista tunisina | ma non è così attendibile

(Di martedì 21 settembre 2021) Mazara, 21 settembre - Mentre sul fronte processuale la procura di Marsala chiede l'archiviazione dei due indagati (Anna Corona e Giuseppe Della Chiave) per la scomparsa, 17 anni fa, della piccola ...

Advertising

danielarom12570 : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Denise Pipitone, i pm: esiste un alto rischio di inquinamento per le indagini - blogsicilia : #notizie #sicilia Denise Pipitone, “Alto rischio di inquinamento delle indagini” - - corrmezzogiorno : #Palermo Denise Pipitone, i pm: esiste un alto rischio di inquinamento per le indagini - GDS_it : #DenisePipitone, i pm: 'Alto rischio di inquinamento delle indagini' - pinkcottonc4ndy : RT @ilSicilia: #Cronaca #DenisePipitone Caso Denise Pipitone, allarme dei Pm di Marsala: “Alto rischio inquinamento indagini” -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... 17 anni fa, della piccola, sul fronte delle ricerche si susseguono falsi avvistamenti ed emerge la controversa "pista tunisina". A parlare di una bambina partita in nave per la ...... 21 SET "C'è un altissimo rischio di 'inquinamento' indotto dalle modalità con cui in modo martellante e asfissiante le trasmissioni tv e i siti si occupano del caso della piccola". E'...È l'allarme che i pubblici ministeri di Marsala, che hanno indagato sulla scomparsa della bambina sparita nel nulla a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, lanciano nel provvedimento con cui la sco ...Anticipazioni Chi l'ha visto? Federica Sciarelli e i casi della puntata di domani sera, 22 settembre Terza puntata di Chi l'ha visto 2021/2022 domani ...