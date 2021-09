Covid oggi Piemonte, 225 contagi e 1 morto: bollettino 21 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 225 i nuovi contagi in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi casi sono pari all’1,0% di 22.240 tamponi eseguiti, di cui 16.798 antigenici. Dei 225 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (53,8%). I casi sono 98 di screening, 111 contatti di caso, 16 con indagine in corso, 4 importati, di cui 3 dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 381.253, di cui 31.223 Alessandria, 18.111 Asti, 12.018 Biella, 54.987 Cuneo, 29.673 Novara, 203.119 Torino, 14.245 Vercelli, 13.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.575 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.707 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 225 i nuoviinsecondo ildi, 21. Registrato inoltre un altro. I nuovi casi sono pari all’1,0% di 22.240 tamponi eseguiti, di cui 16.798 antigenici. Dei 225 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (53,8%). I casi sono 98 di screening, 111 contatti di caso, 16 con indagine in corso, 4 importati, di cui 3 dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 381.253, di cui 31.223 Alessandria, 18.111 Asti, 12.018 Biella, 54.987 Cuneo, 29.673 Novara, 203.119 Torino, 14.245 Vercelli, 13.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.575 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.707 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva ...

