Udinese-Napoli | le formazioni ufficiali

La 4a giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Udinese e Napoli. Una partita che vedrà una nuova capolista della Serie A, qualsiasi sia il risultato. Se vincerà l'Udinese, appaierà Inter e Milan a 10 punti, se vincerà il Napoli, gli azzurri saranno primi da soli con 12 punti, in caso di pareggio, il Napoli farebbe compagnia alle milanesi a 10. Queste le scelte di Gotti e Spalletti: Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All.: Gotti. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne All.: Spalletti

