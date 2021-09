Tommaso Zorzi: critiche sugli atteggiamenti di Amedeo Goria (Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’annunciare su Instagram la sua partecipazione di stasera al GF Vip Party condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, il giudice di Drag Race Italia ha espresso il proprio parere sulle dinamiche instaurate in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa sera Tommaso Zorzi sarà ospite di sua sorella Gaia Zorzi e di Giulia Salemi al Gf Vip Party. Nell’annunciare l’appuntamento con il pubblico, il vincitore della precedente edizione del Grande Fratello Vip ha specificato che non parlerà dell’odierna edizione del reality show. L’ex gieffino si è detto del tutto contrariato da alcune dinamiche instauratesi in questi giorni all’interno della casa, nello specifico da determinati atteggiamenti assunti da Amedeo Goria, verso cui ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’annunciare su Instagram la sua partecipazione di stasera al GF Vip Party condotto da Gaiae Giulia Salemi, il giudice di Drag Race Italia ha espresso il proprio parere sulle dinamiche instaurate in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa serasarà ospite di sua sorella Gaiae di Giulia Salemi al Gf Vip Party. Nell’annunciare l’appuntamento con il pubblico, il vincitore della precedente edizione del Grande Fratello Vip ha specificato che non parlerà dell’odierna edizione del reality show. L’ex gieffino si è detto del tutto contrariato da alcune dinamiche instauratesi in questi giorni all’interno della casa, nello specifico da determinatiassunti da, verso cui ...

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : Ma ciao @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - MediasetPlay : Sorpresa ?? Bentornato @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - vivodinotte9 : RT @MediasetPlay: Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, avremo… - 66Kindle : RT @_alwaystired__: In un mondo di omertosi che bon si esprimono per paura di giudizi o di pareri discordanti Siate Tommaso Zorzi che nosta… -