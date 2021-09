LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: si parte! Raul Fernandez scatta dalla pole! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP -25 PARTENZA!!!!!!! Subito grande scatto di Raul Fernandez! 12.21 ATTENZIONE AL METEO! Goccioline che cominciano a cadere su Misano! 12.20 Comincia il giro di ricognizione! 12.19 Prova importante per Raul Fernandez che è caduto stamattina nel warm-up: il rookie iberico dovrà essere bravo a reagire anche dal punto di vista psicologico. 12.17 Questa la griglia di partenza: 1 25 Raul Fernandez SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP -25 PARTENZA!!!!!!! Subito grande scatto di! 12.21 ATTENZIONE AL METEO! Goccioline che cominciano a cadere su! 12.20 Comincia il giro di ricognizione! 12.19 Prova importante perche è caduto stamattina nel warm-up: il rookie iberico dovrà essere bravo a reagire anche dal punto di vista psicologico. 12.17 Questa la griglia di partenza: 1 25SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 ...

