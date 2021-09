Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria si toglie le mutande a letto con Ainett (VIDEO) (Di domenica 19 settembre 2021) Nuova polemica per Amedeo Goria che nella mattinata del Grande Fratello Vip 6 si è cambiato le mutande nel letto e al suo fianco c'era Ainett Stephens: ecco la reazione di sua figlia Guenda Goria. Il comportamento di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6 continua a provocare polemiche: il giornalista ha pensato bene di cambiarsi le mutande nel letto mentre al suo fianco c'era Ainett Stephens. Alcuni follower hanno chiesto un parere a Guenda ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021) Nuova polemica perche nella mattinata delVip 6 si è cambiato lenele al suo fianco c'eraStephens: ecco la reazione di sua figlia Guenda. Il comportamento dialVip 6 continua a provocare polemiche: il giornalista ha pensato bene di cambiarsi lenelmentre al suo fianco c'eraStephens. Alcuni follower hanno chiesto un parere a Guenda ...

trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Amedeo Goria toglie le mutande con Ainett Stephens accanto, ma Guenda Goria lo difende: 'e lo… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Ainett Stephens dice basta ad Amedeo Goria: 'ieri per poco non mi baci... diamoci una calmata' - Ariel28425360 : @antonel57498745 @Delena_RW @nonrompetemi_ Non stai più dietro quinte grande fratello? Sei Antonella del gruppo Dani e marti? - Crazy_Lucy93 : RT @ToniaPeluso: Non sto seguendo il Grande Fratello quest’anno e non so cosa succede però so che quando l’anno scorso io ho detto che Guen… -