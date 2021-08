Ultime Notizie Serie A: Insigne e Vlahovic a prova di rinnovo, le parole di D’Aversa (Di lunedì 9 agosto 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Domani Messi sotto la Tour – Tutto pronto a Parigi per lo sbarco del numero 10 argentino che domani potrebbe essere presentato sotto il monumento simbolo della città. La notizia Ore 9.30 – Operazione rinnovo per Insigne – In casa Napoli è conto alla rovescia per fissare strategia e appuntamenti nelle prossime settimane e mantenere Lorenzino con l’azzurro in Serie A Le Ultime Notizie Ore 8.55 – Nandez e Cagliari ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Domani Messi sotto la Tour – Tutto pronto a Parigi per lo sbarco del numero 10 argentino che domani potrebbe essere presentato sotto il monumento simbolo della città. La notizia Ore 9.30 – Operazioneper– In casa Napoli è conto alla rovescia per fissare strategia e appuntamenti nelle prossime settimane e mantenere Lorenzino con l’azzurro inA LeOre 8.55 – Nandez e Cagliari ...

Advertising

SkyTG24 : Egitto, Zaki da 18 mesi in carcere. Amnesty International Italia: 'Detenzione illegale' - Agenzia_Ansa : Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - fanpage : Anche il Vaticano è pronto a utilizzare il pass vaccinale - Giuseppejuve90 : RT @junews24com: Barcellona Juventus: idee chiare in attacco. Cos'ha in mente Allegri - - be_marconi : RT @tempoweb: #migranti e #ONG Il ministro #dimaio si svegli e difenda l'#Italia 'Violano il diritto internazionale' -