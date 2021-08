Il reddito di cittadinanza torni sussidio di povertà. Con il lavoro non c'entra nulla (Di lunedì 9 agosto 2021) Mario Draghi ha dichiarato con vaghezza di essere favorevole alla misura introdotta dal primo governo Conte. Improvvisamente una fetta di politici si è scoperta dalla stessa parte. In realtà non sappiamo in che cosa il premier immagini di trasformarla. Perché così è solo costosa e dannosa. Serve sostegno a chi non ha reddito ma basta misure che danneggiano il mercato del lavoro già avvilito da fisco e burocrazia. Nel turbinio politico degli ultimi anni è spesso accaduto che un'idea o una politica bollata come populista venisse fatta propria dall'establishment. Sembra essere accaduto anche con il reddito di cittadinanza, ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 agosto 2021) Mario Draghi ha dichiarato con vaghezza di essere favorevole alla misura introdotta dal primo governo Conte. Improvvisamente una fetta di politici si è scoperta dalla stessa parte. In realtà non sappiamo in che cosa il premier immagini di trasformarla. Perché così è solo costosa e dannosa. Serve sostegno a chi non hama basta misure che danneggiano il mercato delgià avvilito da fisco e burocrazia. Nel turbinio politico degli ultimi anni è spesso accaduto che un'idea o una politica bollata come populista venisse fatta propria dall'establishment. Sembra essere accaduto anche con ildi, ...

