Green pass, la domanda che nessuno ha fatto (Di lunedì 9 agosto 2021) Come era prevedibile che accadesse nel Paese dei bolli e della ceralacca, il tanto celebrato Green pass è partito nel caos più totale, aggiungendosi a molte delle altre demenziali misure che stanno accompagnando l'Italia in una infinita emergenza sanitaria senza emergenza. Durissime in questo senso le parole di Giancarlo Banchieri, presidente della Fiepet, l'associazione della Confesercenti che riunisce migliaia di attività operanti nel mondo della ristorazione: "Come temevamo, l'introduzione dell'obbligo ha creato incertezza sugli avventori, che preferiscono evitare complicazioni e scelgono di consumare solo all'aperto, ignorando le sale interne. Ci sono ...

