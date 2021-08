Trofeo Gamper: un solo precedente tra Barcellona e Juve, nel 2005 (Di domenica 8 agosto 2021) C’è un solo precedente al Trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus: vittoria bianconera ai rigori nel 2005 Un solo precedente tra Juventus e Barcellona al Trofeo Gamper. Le due squadre si affrontarono al Camp Nou nel 2005 con due squadre stellari: la Juve di Capello mise in mostra il nuovo acquisto Vieira, il Barcellona presentò al mondo Lionel Messi. La gara finì 2-2 nei tempi regolamentari con i gol di Del Piero e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) C’è unaltrantus: vittoria bianconera ai rigori nelUntrantus eal. Le due squadre si affrontarono al Camp Nou nelcon due squadre stellari: ladi Capello mise in mostra il nuovo acquisto Vieira, ilpresentò al mondo Lionel Messi. La gara finì 2-2 nei tempi regolamentari con i gol di Del Piero e ...

Advertising

juventusfc : I convocati per il Trofeo Gamper! ?? #BarçaJuve #ForzaJuve - forumJuventus : Allegri: 'Domani test importante per vedere la condizione. Dybala meglio non rischiarlo. La squadra è ottima, c'è v… - DiMarzio : .@juventusfc i convocati di #Allegri per la sfida contro il @FCBarcelona nel trofeo Gamper - RedJoseph96 : Trofeo Gamper 2005 Juventus Barcelona. Trofeo Gamper 2021 il Barcelona saluta Leo messi dopo 20 anni insieme. Si ch… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: I convocati per il Trofeo Gamper! ?? #BarçaJuve #ForzaJuve -