Panatta: «Federer mi disse: "Scambierei qualche Wimbledon per un Roland Garros". Gli portai fortuna»

La Gazzetta dello Sport ha scelto di rivolgersi ad Adriano Panatta per fare gli auguri a Roger Federer che oggi ha compiuto 40 anni. Nella lettera scritta dall'ex tennista italiano, c'è il racconto di un aneddoto che risale al 2009. 

Ricordo che una sera a Roma, durante gli internazionali d'Italia del 2009, abbiamo mangiato una carbonara assieme a Trastevere. A un certo punto lui mi disse: "Adriano, Scambierei con te alcuni miei successi a Wimbledon con il tuo Roland Garros". La mia risposta: "Anche io…". Lui aveva già vinto cinque volte a Londra, figuriamoci… Quella cena ...

