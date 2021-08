Messi: "Pronto a ridurmi l'ingaggio del 50%, ma..." (Di domenica 8 agosto 2021) Il campione argentino spiega di essere stato Pronto a ridursi l'ingaggio pur di restare al Barcellona ma il rinnovo non è stato comunque possibile Leggi su video.gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) Il campione argentino spiega di essere statoa ridursi l'pur di restare al Barcellona ma il rinnovo non è stato comunque possibile

angelomangiante : #Messi : 'Non sono pronto a questo. È difficile dire addio. Ringrazio i miei compagni che sono qui. Ringrazio i ti… - repubblica : Calcio: Messi, addio al Barcellona tra le lacrime: 'Non ero pronto a tutto questo' - Agenzia_Ansa : Per Messi quello al Barcellona è un 'arrivederci'. Il campione in lacrime in conferenza stampa. 'La verità è che è… - ilgiornale : 'Non sono pronto a questo addio, ma sono costretto: volevo rimanere, non abbiamo potuto. Ma l'ho promesso: tornerò'… - elariogamer : Hasta pronto, Messi ???? -