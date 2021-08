Mattarella, sforzo responsabile di tutti per il successo del Piano di ripresa e resilienza (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - "Gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati nei piani di rilancio e resilienza non potranno essere raggiunti senza un responsabile sforzo, individuale e collettivo": è l'avvertimento lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del 65 anniversario della tragedia di Marcinelle e della 20 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. La ripresa "Oggi viviamo una nuova fase di ripresa e ripartenza", ha ricordato il Capo dello Stato, "l'Unione Europea - edificata sulla base di valori condivisi e di norme e ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - "Gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati nei piani di rilancio enon potranno essere raggiunti senza un, individuale e collettivo": è l'avvertimento lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio in occasione del 65 anniversario della tragedia di Marcinelle e della 20 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. La"Oggi viviamo una nuova fase die ripartenza", ha ricordato il Capo dello Stato, "l'Unione Europea - edificata sulla base di valori condivisi e di norme e ...

