Ucciso Dawa Khan Menapa: massimo funzionario dei media del governo afghano (Di sabato 7 agosto 2021) I combattenti talebani ieri, venerdi 6 agosto, hanno assassinato il massimo funzionario dei media e dell'informazione del governo afghano nella capitale Kabul: Dawa Khan Menapa. Un atto condannato dall'alta diplomazia statunitense nel paese come un affronto ai diritti umani e alla libertà di parola. Chi ha Ucciso Dawa Khan Menapa? I talebani hanno rivendicato l'omicidio

