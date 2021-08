Tokyo 2020 | Jacobs | “Dicevano ‘zero tituli’ per atletica | abbiamo preso cinque ori”

(Di sabato 7 agosto 2021) “che avremmocon l’e invece fino ad adessoori”. Sono le parole di Marcell,?oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100, a margine di una conferenza stampa a Casa Italia. “Il mio obiettivo è volermi riconfermare fra tre anni. Voglio stare con i piedi per terra perché il viaggio è appena iniziato”, ha aggiunto il velocista azzurro. “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo. Eugene è un’ottima pista e voglio dimostrare di stare davanti al mondo. Non vedo l’ora di essere in pista e ...

Milena Baldassarri sogna una medaglia nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di. Si tratterebbe di un'impresa assoluta, perché le favorite sono altre. Ma dopo l'ottimo sesto posto nelle qualificazioni di ieri, chissà che l'atmosfera magica della spedizione italiana ...si sta rivelando la miglior spedizione della nazionale italiana ai Giochi Olimpici. Dopo una prima settimana con molte medaglie ma pochi ori, nella seconda l'Italia ha cominciato a fare ...Tokyo 2020, tutti i risultati delle finali e degli italiani in gara oggi, sabato 7 agosto ai Giochi Olimpici in Giappone.«Nel momento in cui siamo entrati in pista per la finale sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande e lo abbiamo fatto. Tutti gli avversari si sono complimentati perché abbiamo fatto qualcosa ...