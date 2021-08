Tokyo 2020, calcio: Brasile batte 2-1 la Spagna e vince l’oro (Di sabato 7 agosto 2021) Il Brasile ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finale dell’International Stadium di Yokohama, la Seleçao si è imposta sulla Spagna per 2-1 dopo i tempi supplementari. Nel primo tempo, il Brasile ha sbagliato un rigore con Richarlison al 38?. A sbloccare il risultato Cunha al 47?. Nella ripresa la Spagna trova il pareggio con Oyarzabal al 61?. Ai supplementari, il gol decisivo dei brasiliani arriva al 108? con Malcom. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 7 agosto 2021) Ilha vinto la medaglia d’oro nel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Nella finale dell’International Stadium di Yokohama, la Seleçao si è imposta sullaper 2-1 dopo i tempi supplementari. Nel primo tempo, ilha sbagliato un rigore con Richarlison al 38?. A sbloccare il risultato Cunha al 47?. Nella ripresa latrova il pareggio con Oyarzabal al 61?. Ai supplementari, il gol decisivo dei brasiliani arriva al 108? con Malcom. Funweek.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - carlomuscatello : RT @RiccardoPennisi: Non ci dimentichiamo di tifare lui: Yassine El Fathaoui è un operaio che lavora 9 ore al giorno, poi esce e si fa tren… - MassimoBenesse1 : @repubblica Non era femminile, era mista. Bastava perdere 1' di tempo qui per saperlo -