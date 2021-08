GP Repubblica Ceca | Rea si prende la Superpole | poi Razgatlioglu e Redding

(Di sabato 7 agosto 2021) Il campione del mondo in carica Jonathan Rea si aggiudica lasull'inedito tracciato di Most con il tempo di 1'31"684. Sesta pole consecutiva della stagione per il pilota nordirlandese. ...

Il campione del mondo in carica Jonathan Rea si aggiudica la Superpole sull'inedito tracciato di Most con il tempo di 1'31"684. Sesta pole consecutiva della stagione per il pilota nordirlandese. ...DIRETTA SBK, GP2021: LA SUPERPOLE Sta per cominciare la Superpole della Superbike , la diretta Sbk dunque ora entra definitivamente nel vivo per il Gran Premio della2021 dal nuovo ...Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha conquistato la Superpole a Most, i Repubblica Ceca, fermando il cronomet ...Il Cannibale conquista la sua sesta Superpole consecutiva. Razgatlioglu è secondo a 67 millesimi e precede Redding. Locatelli sesto, Rinaldi ottavo e Bassani decimo ...