Draghi e il "virus di Palazzo Chigi": anche il premier è convinto di poter decidere da solo il proprio futuro (Di sabato 7 agosto 2021) Il premier non avrebbe voluto intervenire ma la domanda di un cronista che in conferenza chiedeva perché il presidente del Consiglio non si fosse presentato al cospetto della stampa ha costretto "Mr Whatever it takes" a fare buon visto a cattivo gioco e a concedersi per una chiacchierata, ancorché informale, con gli ultimi giornalisti rimasti dalle parti di Palazzo Chigi. Il rischio era di far passare il messaggio che Draghi "non voleva metterci la faccia". Per questo era stata la portavoce di Palazzo Chigi in persona, Paola Ansuini, a mettere nel giro di pochi minuti le cose a posto onde ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi virus Covid, quando potremo dire addio alle mascherine secondo Matteo Bassetti ... un traguardo importante: " È evidente che il virus è stato depotenziato e diventa come un virus ... parole che riprendono quelle di Mario Draghi espresse ieri . " Abbiamo fatto un ottimo lavoro sui ...

Eurispes: nei Tg si allenta la morsa del Covid e ritorna la grande cronaca ... e quella relativa alla narrazione del virus, che copre il 23,7% del repertorio, ha i confini piu' ... La presenza dei leader nei titoli - Nei tg di prime time del primo semestre 2021 il premier Draghi e'...

Tra Meloni e Draghi chi sbaglia di più sui vaccinati contagiosi? Pagella Politica Draghi e il “virus di Palazzo Chigi”: anche il premier è convinto di poter decidere da solo il proprio futuro Il rischio era di far passare il messaggio che Draghi “non voleva metterci la faccia”. Per questo era stata la portavoce di Palazzo Chigi in persona, Paola Ansuini, a mettere nel giro di pochi minuti ...

I sei mesi che cambiarono il Paese Un anno fa, il 7 agosto 2020, il governo Conte approvava uno dei suoi tanti DCPM per imporre l’uso al chiuso delle mascherine. Era il primo segnale che non eravamo fuori dal Covid. Sei mesi fa, il 7 f ...

