Amadeus e Sanremo: non c'è due senza tre… (Di sabato 7 agosto 2021) Il matrimonio continua. Non c'è due senza tre! Amadeus tornerà sul palco dell'Ariston per condurre il Festival di Sanremo 2022. "È incredibile, non vedo l'ora", ha dichiarato Amadeus in un video trasmesso dal Tg1. "Sono felice, chi l'avrebbe mai detto? Non avrei mai pensato di condurre tre festival di seguito. È una grandissima gioia, ringrazio l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare, di ascoltare le canzoni. Poi ci saranno gli ospiti, le emozioni". Amadeus sarà anche il direttore artistico della prossima edizione ...

