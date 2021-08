Uomini e donne: Gemma sparita dai social. Nuovo ritocchino? (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo ritocchino in vista per Gemma Galgani? La dama torinese di Uomini e donne da qualche tempo non si mostra più sui social, esattamente come un anno fa. Che sia ricorda di Nuovo all’intervento del chirurgo estetico? L’anno scorso si era fatta un bel listino al viso, ora si mormora si sia rifatta il naso. Sarà davvero così? Gemma Galgani è sparita dai social. Esattamente come un anno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 6 agosto 2021)in vista perGalgani? La dama torinese dida qualche tempo non si mostra più sui, esattamente come un anno fa. Che sia ricorda diall’intervento del chirurgo estetico? L’anno scorso si era fatta un bel listino al viso, ora si mormora si sia rifatta il naso. Sarà davvero così?Galgani èdai. Esattamente come un anno Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

virginiaraggi : Confiscati beni per oltre 460 milioni all’imprenditore Mauro Balini. Arrestato nel 2015 per associazione a delinque… - lauraboldrini : Rischia fino a 12 anni di carcere @by_kalesnikava. Oggi inizia il processo a porte chiuse. La sua colpa? Essersi o… - Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - Corriere : Vaccini, sognando il Nobel. Parlano donne e uomini che ci stanno salvando dal virus - Samux12 : RT @ulises37: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per la… -