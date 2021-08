Università | il rettore Canfora promuove il Green Pass | “Se potrà dare un aiuto | ben venga”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Magnificodell’degli Studi del Sannio di Benevento, Gerardo, interviene in merito alla questione. Il professore originario di Nocera Inferiore esprime il proprio pensiero in merito a una questione che sta sollevando diverse polemiche. “Leggo dalla stampa le reazioni accese suscitate dall’annuncio dell’obbligo diper gli studenti universitari per assistere alle lezioni e frequentare gli Atenei. Riconosco che la questione è delicata e può essere osservata da diverse prospettive, non ...