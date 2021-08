Tokyo2020 | staffetta d' oro | una notte olimpica nella storia

(Di venerdì 6 agosto 2021) ... scherzando e richiamando quanto è accaduto negli Europei di calcio: "It's coming to Rome un'altra volta"."Quel tuffo significa che ogni centimetro, ogni millimetro conta, ha unadietro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 staffetta

"Questa medaglia è dividere in tantissime parti", ha continuato, tributando un elogio particolare a Patta, da poco arrivato nella. "Penso che la defferenza effettiva oggi probabilmente l'ha ..."Un altro giorno da incorniciare a. Tre ori in poche ore, uno storico nella 4x100 e ... Luigi Busà (karate), Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu (4x100).Un’estate scandita dai successi delle nostre atlete e dei nostri atleti, e non è ancora finita, possiamo ancora aumentare il nostro bottino: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. Mai così bravi, mai così sup ...(LaPresse) L'Italia non smette più di vincere e sorprendere ai Giochi di Tokyo. Dopo il fantastico trionfo di Antonella Palminaso nella marcia ...