LIVE Canoa velocità | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | si assegnano gli ultimi titoli

Leggi su oasport

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming di sabato 7 agosto – Italiani in gara sabato 7 agosto Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale integrale delle nuove semifinali e finali delladei Giochi Olimpici di. In questa nottata italiana si assegneranno gliquattrodel programma, ma non ci saranno azzurri in gara. Oggi sono in programma semifinali e finali di quattro specialità: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile, K4 500 metri femminile, K4 500 ...