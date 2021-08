(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilsi guarda intorno mettendo gli occhi anche sul calcio giovanile e, proprio come riportato da L'ista, avrebbe notato il giovane attaccante di proprietàMartin Satriano. Però da parte di Beppe Marotta non è arrivata risposta positiva, visto che il dirigente sportivo si è opposto essendo intenzionato solo a dare in prestito il classe 2001 mirando a fargli fare esperienza.

Advertising

Spazio_Napoli : Il Napoli ci prova per il giocatore dell'Inter - gilnar76 : Il #Napoli ci prova per il giocatore dell'Inter #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - ferraragino_2 : De Laurentiis che prova a convincere #Messi a venire al #Napoli - zlatanradu : RT @Djnc78: Ma passiamo appunto a #suarez Travestito da novello Sherlock Holmes, #varriale sente puzza di bruciato e si siede ad aspettare… - TeleradioNews : Il Napoli prova a riprendere Bakayoko -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prova

ilmattino.it

Ottimadei pisani contro i partenopei delBs che cedono appunto alla formazione diretta da Lami per 2 a 3. A rete per i nerazzurri Stefano Marinai, che confeziona una doppietta in grande ...La procura pugliese, in considerazione dell'evidenza della, aveva chiesto il giudizio ... Carfora lasciò il dormitorio didove alloggiava e prese un treno per la Puglia. "Volevo solo avere ...“Happy Theatre – Il Natale a Caserta” prosegue con gli appuntamenti che inizieranno dall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Alle 10.00 infatti la “Compagnia della Città e... Firmata la convenzione t ..."Due mandati sono più che sufficienti per un presidente di Regione. Di più sono preoccupanti. È una questione di igiene democratica". Magistrato, senatore del Pd dal 2008 al 2013 e, soprattutto, scrit ...