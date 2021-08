Chi è Luigi Busà, karateka oro a Tokyo: "Ho lottato contro l'obesità. Solo mio padre credeva in me" (Di venerdì 6 agosto 2021) È Luigi Busà la medaglia d’oro nel karate, specialità kumite 75 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne siciliano sconfigge in finale lo storico rivale-amico: il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. È il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la trentasettesima medaglia in totale, un nuovo record assoluto. Carabiniere, nato ad Avola (Siracusa) il 9 ottobre del 1987, Busà ha due sorelle, Lorella e Cristina, anche loro campionesse di karate specializzate nel kumite. L’azzurro - due volte campione del mondo in carriera - ha iniziato il suo percorso nel mondo delle arti marziali anche grazie all’incoraggiamento del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Èla medaglia d’oro nel karate, specialità kumite 75 kg, alle Olimpiadi di2020. Il 33enne siciliano sconfigge in finale lo storico rivale-amico: il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. È il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la trentasettesima medaglia in totale, un nuovo record assoluto. Carabiniere, nato ad Avola (Siracusa) il 9 ottobre del 1987,ha due sorelle, Lorella e Cristina, anche loro campionesse di karate specializzate nel kumite. L’azzurro - due volte campione del mondo in carriera - ha iniziato il suo percorso nel mondo delle arti marziali anche grazie all’incoraggiamento del ...

