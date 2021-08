Cecilia Salvai con occhi a mandorla, bufera social e Juve si scusa (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus esprime le sue “più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale”. Il riferimento è alla foto, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della Juventus femminile, in cui la giocatrice Cecilia Salvai fa gli occhi a mandorla con un cappellino a forma di cono in testa e un emoticon che ride, riproducendo la stessa immagine. Il post della Juventus è stato rilanciato da diversi siti. Il magazine on line Tmz, molto popolare soprattutto in America, lo ha pubblicato bollandolo come ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Lantus esprime le sue “più sentite scuse per il postche ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale”. Il riferimento è alla foto, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale dellantus femminile, in cui la giocatricefa glicon un cappellino a forma di cono in testa e un emoticon che ride, riproducendo la stessa immagine. Il post dellantus è stato rilanciato da diversi siti. Il magazine on line Tmz, molto popolare soprattutto in America, lo ha pubblicato bollandolo come ...

Advertising

ThomasBosetti : @marco_rogerio_ Eh ma Cecilia Salvai - BiRaskolnikov : #NuovaFotoProfilo in onore della Queen Cecilia Salvai #AdidasSuca @juventusfc - Alessio_Ram : @mirkonicolino @_Morik92_ Che sia post razzista o no non lo decidiamo noi o voi, ma chi si sente turbato da questa… - _grazy87 : Cosa penso della foto di Cecilia Salvai? UNA BEATA MINCHIA. - SilviaPrato1 : RT @Vivo_e_vegeto: Proporrei una iniziativa. Postate tutti lo screen del tweet di ieri con Cecilia #Salvai. Hanno rotto abbondantemente il… -