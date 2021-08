Pau Lopez Marsiglia | la sfida di Mandanda | «Lotterò per il mio spazio»

(Di giovedì 5 agosto 2021) Steve, portiere del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Provence: le sue dichiarazioni Stevenon ha paura della concorrenza di Pau. Lo evidenziano le dichiarazioni rilasciate dall’estremo difensore francese ai microfoni de La Provence: «In ogni squadra che vuole giocare per la testa della classifica, tutte le posizioni vengono raddoppiate con giocatori forti. Yo Pelé non c’è più, quindi bisognava prendere un portiere. Ho 36 anni, non rimarrò a tempo indeterminato, il ruolo di portiere non è mio e ad un certo punto dovrò andarmene. Ma sono ancora qui! Giocherò tante ...

Il gm romanista ha sudato sette camicie per piazzare i calciatori che almeno avevano mercato, daa Under e Kluivert. E l'impressione che molte di più dovrà sudarne per trovare una soluzione ...Nell'estate dei cambiamenti, anche la Roma volta pagina in porta affidandosi al portoghese Rui Patricio. I capitolini salutano, trasferitosi al Marsiglia e accolgono l'estremo difensore lusitano, giunto nella Città Eterna a titolo definitivo dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro più bonus.MARSIGLIA PAU LOPEZ MARSIGLIA – Steve Mandanda, portiere del Marsiglia dal 2007, in una intervista a La Provence ha parlato della futura ‘sfida’ a Pau Lopez per i pali transalpini. Lo spagnolo è arriv ...Per agire in entrata, Tiago Pinto deve sciogliere i nodi complicatissimi degli esuberi a peso d'oro che si stanno allenando a Trigoria ...