Maltempo e incendi, l’Italia spaccata in due. Esonda il Lago di Como, hotel sul Garda sommerso dal fango (Di giovedì 5 agosto 2021) Una giornata da incubo, quella di oggi 5 agosto, per come il Maltempo ha colpito varie parti d’Italia. All’alba il Lago di Como è Esondato e ha invaso le strade della città, il lungoLago e piazza Cavour. Sono bastati due giorni di intense piogge sul Comasco e su tutto il bacino dell’Adda, a partire dalla Valtellina. Il traffico è stato deviato sulle strade interne, ma già si teme quello che potrà accadere domani, con la ripresa del cantiere sulla A9 che dirotterà sulla viabilità ordinaria il traffico pesante dal Nord Europa. Durante la notte ci sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco per far ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 agosto 2021) Una giornata da incubo, quella di oggi 5 agosto, per come ilha colpito varie parti d’Italia. All’alba ildito e ha invaso le strade della città, il lungoe piazza Cavour. Sono bastati due giorni di intense piogge sul Comasco e su tutto il bacino dell’Adda, a partire dalla Valtellina. Il traffico è stato deviato sulle strade interne, ma già si teme quello che potrà accadere domani, con la ripresa del cantiere sulla A9 che dirotterà sulla viabilità ordinaria il traffico pesante dal Nord Europa. Durante la notte ci sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco per far ...

