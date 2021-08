La fogna di Siena Chiunque faccia politica a sinistra Mps | Cacciari a valanga | vergogna-Pd su Mps

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) La questione Monte dei Paschi dista agitando molto il dibattito pubblico: il possibile acquisto da parte di Unicredit non è ben visto e ha scatenato non poche polemiche perché a capo di Unicredit c'è Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia dal 22 febbraio 2014 al 1 giugno 2018 nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. A dire la propria sull'argomento è stato anche Massimo: "Il caso Monte Paschi? Ma non è certo di oggi. Non c'è un leader di Centroche abbia più di 30 anni che non conosca vita, morte e miracoli delle nefandezze compiute dallae anche da altri a ...