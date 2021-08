Inter, domenica amichevole col Parma: sarà live su Sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Proseguono gli appuntamenti in preparazione al campionato per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, scesa in campo la scorsa settimana contro il Crotone, affronterà un’altra formazione di Serie B: domenica 8 agosto i nerazzurri saranno protagonisti dell’amichevole contro il Parma, alle ore 19:00 allo stadio Ennio Tardini (info biglietti sul sito ufficiale del Parma Calcio). Il match sarà visibile in diretta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Proseguono gli appuntamenti in preparazione al campionato per l’. La squadra di Simone Inzaghi, scesa in campo la scorsa settimana contro il Crotone, affronterà un’altra formazione di Serie B:8 agosto i nerazzurri saranno protagonisti dell’contro il, alle ore 19:00 allo stadio Ennio Tardini (info biglietti sul sito ufficiale delCalcio). Il matchvisibile in diretta L'articolo

Advertising

Suliman1984ss : RT @CalcioFinanza: Inter, domenica amichevole col Parma: sarà live su Sky - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Inter, domenica amichevole col Parma: sarà live su Sky: Proseguono gli appuntamenti in prepar… - CalcioFinanza : Inter, domenica amichevole col Parma: sarà live su Sky - DennyMaglie : RT @AndreaInterNews: Domenica l'Inter va a Parma. Se #Lukaku segue la squadra, e gioca, non parte più. Se Lukaku segue la squadra, e non gi… - sportli26181512 : Inter: domenica 8 agosto test contro il Parma: Prosegue il precampionato... -