Green pass obbligatorio docenti e ATA: niente stipendio dopo 5 giorni di assenza (Di giovedì 5 agosto 2021) “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Lo si legge sulla bozza del decreto Green pass emanato dal Governo. Infatti, chi non potrà recarsi al lavoro L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerataingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Lo si legge sulla bozza del decretoemanato dal Governo. Infatti, chi non potrà recarsi al lavoro L'articolo .

