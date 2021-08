Giro di Lombardia il 9 ottobre, traguardo a Bergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo quattro edizioni l’arrivo in città della 115a edizione. Partenza da Como. Il sindaco Gori: «Felice di poter mostrare a tutti la nostra meravigliosa città, terra di grande ciclismo, da sempre». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo quattro edizioni l’arrivo in città della 115a edizione. Partenza da Como. Il sindaco Gori: «Felice di poter mostrare a tutti la nostra meravigliosa città, terra di grande ciclismo, da sempre».

