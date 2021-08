Da Amici al Grande Fratello Vip: spuntano due nomi a sorpresa (Di giovedì 5 agosto 2021) Da Amici al Grande Fratello Vip, i due concorrenti del talent show Luca Vismara e Moreno parteciperanno alla nuova edizione del programma su Canale5. Da Amici al Grande Fratello Vip, Luca Vismara e Moreno parteciperanno alla sesta edizione del reality (Foto dal web)I preparativi sono nel pieno degli impegni per quanto riguarda la sesta edizione del reality show su Canale5, a Settembre andrà in onda la sesta edizione in prima serata. Alfonso Signorini sta scegliendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda il cast, i due cantanti di Amici parteciperanno al ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021) DaalVip, i due concorrenti del talent show Luca Vismara e Moreno parteciperanno alla nuova edizione del programma su Canale5. DaalVip, Luca Vismara e Moreno parteciperanno alla sesta edizione del reality (Foto dal web)I preparativi sono nel pieno degli impegni per quanto riguarda la sesta edizione del reality show su Canale5, a Settembre andrà in onda la sesta edizione in prima serata. Alfonso Signorini sta scegliendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda il cast, i due cantanti diparteciperanno al ...

