Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 4 agosto 2021)DEL 4 AGOSTOORE 7:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITENINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA SULLA A1 DIRAMAZIONESUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONEMENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN ...