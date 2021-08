Tokyo 2020 ciclismo su pista, Ganna: “Siamo riusciti a realizzare un sogno” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sapevamo di essere competitivi, quindi era da ieri sera che volevamo arrivare e fare qualcosa di grosso. Sapevamo di avere un buon paracadute, ma il paracadute non lo volevamo, perché volevamo andare in picchiata libera verso il grande risultato. Siamo riusciti a ottenerlo con tanta fatica, sudore e lavoro di squadra”. Queste le parole di Filippo Ganna dopo la vittoria della medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Il campione piemontese ha poi aggiunto: “Penso che non ce ne Siamo ancora bene resi conto. Siamo super felici e soddisfatti del lavoro fatto. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sapevamo di essere competitivi, quindi era da ieri sera che volevamo arrivare e fare qualcosa di grosso. Sapevamo di avere un buon paracadute, ma il paracadute non lo volevamo, perché volevamo andare in picchiata libera verso il grande risultato.a ottenerlo con tanta fatica, sudore e lavoro di squadra”. Queste le parole di Filippodopo la vittoria della medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre a. Il campione piemontese ha poi aggiunto: “Penso che non ce neancora bene resi conto.super felici e soddisfatti del lavoro fatto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Il Settebello si arrende alla Serbia. Fuori ai quarti AGI - Si chiude ai quarti di finale l'avventura del settebello azzurro a Tokyo 2020. I ragazzi di Sandro Campagna sono stati eliminati dalla Serbia con il punteggio di 10 - 6. L'equilibrio tra le due potenze della pallanuoto europea si è rotto sul punteggio di 2 - 2 quando ...

Video/ Italia Serbia (0 - 3): highlights. Azzurre deludenti: out dalle Olimpiadi 2020! Sonora e dolorosa sconfitta per l'Italia contro la Serbia con il risultato di 3 - 0 nel match per i quarti di finale di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la prematura eliminazione della squadra maschil e, anche le ragazze di Mazzanti chiudono con gran delusione il proprio percorso a cinque cerchi: davvero un gran dispiacere se ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Volley femminile, Olimpiadi di Tokyo: Sylla dopo il KO con la Serbia. “Abbiamo il cuore spezzato, stiamo malissimo” Una débâcle. Non c’è altro modo di di descrivere l’eliminazione della Nazionale azzurra di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di coach Mazzanti sono state infatti sconfitte ...

Tokyo 2020: prestigioso traguardo raggiunto dal torrese Raffaele Bergamasco, tecnico della Nazionale femminile indiana Tokyo 2020 , un altro prestigioso traguardo raggiunto da un’altra eccellenza sportiva di Torre Annunziata . Parliamo di Raffaele Bergamasco , figlio dell’olimpionico Ernesto , ...

