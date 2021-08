Tokyo 2020, 400 ostacoli donne: McLaughlin oro e nuovo record (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’americana Sydney McLaughlin oro e nuovo record mondiale nei 400 ostacoli a Tokyo 2020, con 51?46. “Sono assolutamente felice -ha detto-. Che gara fantastica. Sono solo grata di essere qui a celebrare quella gara straordinaria e di rappresentare il mio paese. Volevo solo andare là fuori e dare tutto ciò che avevo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’americana Sydneyoro emondiale nei 400, con 51?46. “Sono assolutamente felice -ha detto-. Che gara fantastica. Sono solo grata di essere qui a celebrare quella gara straordinaria e di rappresentare il mio paese. Volevo solo andare là fuori e dare tutto ciò che avevo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

