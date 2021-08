Giro di vite contro i clandestini | pugno duro di prefettura e questura | raffica di espulsioni per gli irregolari

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA - Immigrazione clandestina e sicurezza pubblica:dieseguite dalla. In un mese sono stati sei gli stranieri accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, ...

Advertising

LuiseSilente : RT @OrtigiaP: “Schiaffo” francese all’Italia sui migranti #Barnier propone una mossa decisamente rigida: imporre un giro di vite sulle cond… - carseri : @GiulioMarini2 @Marko_Morandi @GiorgioZamboni1 Però, Giulio, ogni giorno c'è un nuovo giro di vite...all'improvvis… - riccione2015 : RT @newsrimini: Giro di vite sull’alcol a #Riccione . Da agosto, consumazione solo al tavolo - dan2cil : RT @OrtigiaP: “Schiaffo” francese all’Italia sui migranti #Barnier propone una mossa decisamente rigida: imporre un giro di vite sulle cond… - Marilen11936584 : RT @Yi_Benevolence: Vorrei sbagliarmi ma sento odore di un altro giro di vite per mezzo dell' 'attacco hacker'. Vediamo a che cosa serve. -

Ultime Notizie dalla rete : Giro vite

News Rimini

Tra le novità introdotte, sanzioni riguardanti l'uso del vetro nelle aree esterne ai bar, multe a i proprietari di cani che, abbaiando, recano disturbo al vicinato di notte, e anche undi...ANCONA - Immigrazione clandestina e sicurezza pubblica: raffica di espulsioni eseguite dalla questura. In un mese sono stati sei gli stranieri accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, ...Paul McCartney si vaccina contro il Covid-19. L'artista immortala il fatidico momento con un post pubblicato sui suoi social.ANCONA - Immigrazione clandestina e sicurezza pubblica: raffica di espulsioni eseguite dalla questura. In un mese sono stati sei gli stranieri accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio,..