Covid, continuano a salire i numeri dei positivi, oggi in Abruzzo sono stati 126 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Aquila - sono 126 (di età compresa tra 2 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76471. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72422 dimessi/guariti (+62 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al ...

